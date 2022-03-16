Разведка: В Луганске «груз 200» выдают в магазине «Копейка» 5 16.03.2022, 16:25

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При этом РФ не выплачивает компенсации за убитых жителей «ЛДНР» и сжигает тела россиян.

Российские оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных из так называемых "ЛДНР". И сжигают тела россиян, чтобы скрыть точное количество погибших.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Во временно оккупированном Луганске открыт пункт выдачи тел погибших "мобилизованных" жителей оккупированных территорий в магазине "Копейка". Выдачей тел занимается так называемая "полиция" российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.

При этом, из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешение на захоронение. Никаких документов где, как и при каких обстоятельствах они погибли - нет.

По данным разведки, родственникам объясняют, что никаких выплат за смерть мобилизованных из так называемых "ЛДНР" не предусмотрено даже при наличии российского паспорта.

Одновременно, родственникам официально погибших россиян обещана выплата 12 миллионов рублей.

"Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, но "полиция" оккупантов не обращает внимания на эти настроения", - указано в сообщении.

Тем временем на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжается принудительный набор в состав 1 Армейского корпуса оккупантов.

"Подавляющая часть" новобранцев " отправляется в самые горячие точки без соответствующей подготовки. В основном их используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов", - рассказали в разведке.

Отмечается крайне низкий уровень обеспечения и нехватки пищи, потери среди "новобранцев" достигают 70-80%.

"Чтобы скрыть реальное количество погибших, оккупанты используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных новобранцев и добровольцев, которые прибыли из России. Точное количество сожженных неизвестно", - добавляют в ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, чтобы скрыть потери, российская сторона сжигает тела погибших в Украине солдат в передвижных крематориях или безымянных могилах.

При этом, по данным МВД, у всех военных РФ забирают документы, чтобы родственники не могли их опознать.

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