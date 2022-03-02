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Евросоюз запретил экспорт евро в Россию

  • 2.03.2022, 15:29
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Евросоюз запретил экспорт евро в Россию

Исключение будет сделано для личного использования физическими лицами, прибывающими в РФ.

В рамках очередного санкционного пакета Евросоюз запретил продавать в Россию банкноты евро, передает Интерфакс-Украина.

Исключение будет сделано для личного использования физическими лицами, прибывающими в Россию.

Также под запрет не попадают дипломатические миссии и международные организации, обладающие юридическим иммунитетом.

Ранее сообщалось, что в декабре российские банки импортировали наличной иностранной валюты на $5 млрд по сравнению с $2,65 млрд годом ранее. Рост импорта наличных денег связывали с возможным повышением спроса в случае санкций.

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