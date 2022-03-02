Что там на русских болотах? 3 Андрей Гук

2.03.2022, 17:57

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Западные компании и сервисы массово отказываются от сотрудничества с РФ.

Кто уже сделал шаг, чтобы помочь преодолеть русский терроризм?

Apple Pay – полный блок.

Apple – полный выход с рынка. Последний iPhone – это тот, который сейчас есть у русского.

Adidas – отказ от работы со сборной по футболу.

Audi – выход из рынка.

AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт.

Amazon – полный блок всего ретейла будет на десерт.

Adobe – пропаганду теперь будут рисовать в Paint. Тоже вряд ли. От руки.

British Petrolium – вышли из Роснефти 20% акций.

BBC – отзыв лицензий на вещание.

BMW – закрывает заводы, блокирует поставки.

Bolt – 5 млн евро помощи Украине, русским – болт.

Chevrolet – выходят с рынка.

Cannes Festival – блок делегации России.

Cadillac – выходят с рынка.

Carlsberg – ограничение экспорта.

Cex Io – криптоплощадка банит пользователей из РФ.

Cinema 4D – не работает приложение.

Coca-Cola – выходят с рынка.

Danone – выходят с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино, которую пьют русские детки, пока наши спят в подвалах.

Disney – отмена всех фильмов.

Dell – выход с рынка.

Dropbox – перестанет работать в стране через несколько дней.

DHL – обращайтесь за советами, как доставлять посылки руками и пешком, мы сейчас так и делаем это с продуктами и лекарствами.

Eurovision – дисквалификация.

Ericsson – выход с рынка.

Exxon Mobil – отзывает всех специалистов по нефтяным компаниям России.

Etsy – блок всех балансов на русских счетах.

Facebook – бан аккаунтов РФ медиа.

FedEx – полный запрет поставок.

Formula 1 – отмена турнира в Сочи.

Ford – закрывает все магазины.

FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в России.

Google Pay – частичный блок.

Google – $15 млн на гуманитарную помощь Украине.

Google Maps – блок информации для россиян.

Get Contact – рассылка всем пользователям правды.

General Motors – останавливает экспорт.

HP – ноутов больше не завезут.

Harley Davidson – прекращение поставки.

Instagram – блокировка пропаганды.

Intel – запрет поставки микрочипов.

Jaguar – выходят из рынка.

Jooble – удалили сервис и сделали заявление. Впрочем, зачем искать работу. Она скоро останется только у ОМОНа.

KUNA – майнуть крипту русским пользователям без шансов.

Lenovo – выход из рынка.

LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны.

MOK – отмена всех соревнований.

Mastercard – приостановление производства карточек, отключение нескольких банков.

Maersk – остановка поставок в/из России – прощайте тряпки из Ali express и ASOS.

Mercedes – выход из страны.

Megogo – удаление всех русских фильмов.

Metro – 10 000 сотрудников – на выход.

Mitsubishi – работники 141 сервисного центра – на выход.

Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мероприятий.

Mobile World Congress – русскую делегацию не аккредитовали.

NHL – полный блок для игроков из России.

Netflix – блок для российских подписок, остановка производства сериалов РФ.

Nike – закрывают все магазины.

Nintendo – запрет на покупки в рублях.

Nestle – закрывает все шесть фабрик в России.

OnlyFans – закрытие в РФ.

Paysera – блокировка.

PayPal – заморозка счетов на вывод.

Paramount – блок кинопроката.

Parimatch – отозвали франшизу.

Play Station – невозможно произвести оплату.

Pornhub – запрет доступа к контенту.

Porsche – выход из России.

Renault – выход из России.

Samsung pay – блокировка сервиса.

Snapchat – аут из приложения в РФ и Беларуси, $15 млн помощи Украине.

Scania – выход из России.

Shell – расторжение контракта с Газпромом.

Spotify – невозможная оплата подписки.

Sony – блок кинопроката.

И это далеко не все.

Полный запрет на полеты на запад.

Визы не выдают.

В ресторанах в Европе не кормят.

В морпорты не пускают.

Банковской системе гаплык.

Все больше и больше компаний дискриминируют российское и россиян по полной программе.

А либеральные "мы против войны" россияне до сих пор не понимают, почему их, "обычных русских", дискриминируют.

Потому что я не признаю разделения на народ и Путин. Путин – ваш президент, даже если вы за него не голосовали и "вне политики".

Пока он у вас президент, пока у вас в головешках имперское мышление, вам будут плевать в лицо и презирать.

Презираю вас всех.

Андрей Гук, Facebook

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