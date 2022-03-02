Что там на русских болотах?3
- Андрей Гук
- 2.03.2022, 17:57
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Западные компании и сервисы массово отказываются от сотрудничества с РФ.
Кто уже сделал шаг, чтобы помочь преодолеть русский терроризм?
Apple Pay – полный блок.
Apple – полный выход с рынка. Последний iPhone – это тот, который сейчас есть у русского.
Adidas – отказ от работы со сборной по футболу.
Audi – выход из рынка.
AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт.
Amazon – полный блок всего ретейла будет на десерт.
Adobe – пропаганду теперь будут рисовать в Paint. Тоже вряд ли. От руки.
British Petrolium – вышли из Роснефти 20% акций.
BBC – отзыв лицензий на вещание.
BMW – закрывает заводы, блокирует поставки.
Bolt – 5 млн евро помощи Украине, русским – болт.
Chevrolet – выходят с рынка.
Cannes Festival – блок делегации России.
Cadillac – выходят с рынка.
Carlsberg – ограничение экспорта.
Cex Io – криптоплощадка банит пользователей из РФ.
Cinema 4D – не работает приложение.
Coca-Cola – выходят с рынка.
Danone – выходят с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино, которую пьют русские детки, пока наши спят в подвалах.
Disney – отмена всех фильмов.
Dell – выход с рынка.
Dropbox – перестанет работать в стране через несколько дней.
DHL – обращайтесь за советами, как доставлять посылки руками и пешком, мы сейчас так и делаем это с продуктами и лекарствами.
Eurovision – дисквалификация.
Ericsson – выход с рынка.
Exxon Mobil – отзывает всех специалистов по нефтяным компаниям России.
Etsy – блок всех балансов на русских счетах.
Facebook – бан аккаунтов РФ медиа.
FedEx – полный запрет поставок.
Formula 1 – отмена турнира в Сочи.
Ford – закрывает все магазины.
FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в России.
Google Pay – частичный блок.
Google – $15 млн на гуманитарную помощь Украине.
Google Maps – блок информации для россиян.
Get Contact – рассылка всем пользователям правды.
General Motors – останавливает экспорт.
HP – ноутов больше не завезут.
Harley Davidson – прекращение поставки.
Instagram – блокировка пропаганды.
Intel – запрет поставки микрочипов.
Jaguar – выходят из рынка.
Jooble – удалили сервис и сделали заявление. Впрочем, зачем искать работу. Она скоро останется только у ОМОНа.
KUNA – майнуть крипту русским пользователям без шансов.
Lenovo – выход из рынка.
LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны.
MOK – отмена всех соревнований.
Mastercard – приостановление производства карточек, отключение нескольких банков.
Maersk – остановка поставок в/из России – прощайте тряпки из Ali express и ASOS.
Mercedes – выход из страны.
Megogo – удаление всех русских фильмов.
Metro – 10 000 сотрудников – на выход.
Mitsubishi – работники 141 сервисного центра – на выход.
Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мероприятий.
Mobile World Congress – русскую делегацию не аккредитовали.
NHL – полный блок для игроков из России.
Netflix – блок для российских подписок, остановка производства сериалов РФ.
Nike – закрывают все магазины.
Nintendo – запрет на покупки в рублях.
Nestle – закрывает все шесть фабрик в России.
OnlyFans – закрытие в РФ.
Paysera – блокировка.
PayPal – заморозка счетов на вывод.
Paramount – блок кинопроката.
Parimatch – отозвали франшизу.
Play Station – невозможно произвести оплату.
Pornhub – запрет доступа к контенту.
Porsche – выход из России.
Renault – выход из России.
Samsung pay – блокировка сервиса.
Snapchat – аут из приложения в РФ и Беларуси, $15 млн помощи Украине.
Scania – выход из России.
Shell – расторжение контракта с Газпромом.
Spotify – невозможная оплата подписки.
Sony – блок кинопроката.
И это далеко не все.
Полный запрет на полеты на запад.
Визы не выдают.
В ресторанах в Европе не кормят.
В морпорты не пускают.
Банковской системе гаплык.
Все больше и больше компаний дискриминируют российское и россиян по полной программе.
А либеральные "мы против войны" россияне до сих пор не понимают, почему их, "обычных русских", дискриминируют.
Потому что я не признаю разделения на народ и Путин. Путин – ваш президент, даже если вы за него не голосовали и "вне политики".
Пока он у вас президент, пока у вас в головешках имперское мышление, вам будут плевать в лицо и презирать.
Презираю вас всех.
Андрей Гук, Facebook