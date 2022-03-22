Евгения Афнагеля могут на три года отправить в «крытую» тюрьму 22.03.2022, 18:15

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Евгений Афнагель

Режим продолжает давление на одного из лидеров белорусской оппозиции.

Политзаключенного активиста «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля могут на три года перевести из колонии в «крытую тюрьму», об этом сообщают правозащитники со ссылкой на жену политзаключенного.

Суд по делу политзаключенного о его переводе и изменении условий должен состояться в апреле.

Приговор Евгению Афнагелю вместе с другими активистами «Европейской Беларуси» огласили 25 мая 2021 года, его осудили на семь лет лишения свободы. В 2022 году Евгений провел полтора месяца в ШИЗО, после этого его поместили в помещение камерного типа.

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