В Украине ликвидирован 39-летний майор из Пензы 22.03.2022, 23:01

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Оккупант Сергей Левкин был уничтожен еще 28 февраля.

39-летний уроженец села Кевдо-Мельситово Каменского района Сергей Левкин погиб в Украине. Об этом smi58.ru сообщили в пресс-службе администрации Каменского района.

Оккупант был выпускником военной кафедры Пензенского государственного университета, являлся ветераном боевых действий с опытом службы в 30-й мотострелковой бригаде центрального военного округа в поселке Рощинском Самарской области. За время службы вырос до звания майора.

Сергей Левкин погиб 28 февраля от осколочного ранения.

Таким образом, в Украине погибло уже одиннадцать пензенских бойцов. Ранее сообщалось о смерти Михаила Афанасова из Кузнецкого района, Михаила Белякова из Никольского района, выпускника ПГУ Александра Вотчникова и двух выпускников Пензенского агропромышленного колледжа – Александра Сысуева и Владислава Михалкина, уроженца Вадинска Виктора Суздальцева, выпускника центра образования № 1 Никиты Клейменова, уроженца Каменки Владимира Глухова, уроженца Колышлейского района Андрея Дурцева и пензенца Тимура Сулейманова.

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