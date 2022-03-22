закрыть
22 марта 2022, вторник, 23:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине ликвидирован 39-летний майор из Пензы

  • 22.03.2022, 23:01
  • 1,660
В Украине ликвидирован 39-летний майор из Пензы

Оккупант Сергей Левкин был уничтожен еще 28 февраля.

39-летний уроженец села Кевдо-Мельситово Каменского района Сергей Левкин погиб в Украине. Об этом smi58.ru сообщили в пресс-службе администрации Каменского района.

Оккупант был выпускником военной кафедры Пензенского государственного университета, являлся ветераном боевых действий с опытом службы в 30-й мотострелковой бригаде центрального военного округа в поселке Рощинском Самарской области. За время службы вырос до звания майора.

Сергей Левкин погиб 28 февраля от осколочного ранения.

Таким образом, в Украине погибло уже одиннадцать пензенских бойцов. Ранее сообщалось о смерти Михаила Афанасова из Кузнецкого района, Михаила Белякова из Никольского района, выпускника ПГУ Александра Вотчникова и двух выпускников Пензенского агропромышленного колледжа – Александра Сысуева и Владислава Михалкина, уроженца Вадинска Виктора Суздальцева, выпускника центра образования № 1 Никиты Клейменова, уроженца Каменки Владимира Глухова, уроженца Колышлейского района Андрея Дурцева и пензенца Тимура Сулейманова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта
Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта Наталья Радина
Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип