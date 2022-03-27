В Минске задержали бойца MMA Новицкого, выступавшего против войны в Украине 11 27.03.2022, 21:11

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Он поддержал Украину в первый день войны.

В Минске задержали бойца MMA Владислава Новицкого, сообщает zerkalo.io. «Покаянное видео» со спортсменом появилось в телеграм-канале ГУБОП.

Владислав родился в 1993 году в Минске. Профессиональную карьеру боец начал в 2012 году, когда тренировался в спортивном клубе «Аквариум». С тех пор Новицкий становился неоднократным чемпионом Беларуси по рукопашному бою и несколько раз выигрывал аналогичный турнир в стране по ММА. Он был серебряным призером чемпионата Европы по ММА и брал бронзу на чемпионате Европы по рукопашному бою.

Владислав принимал участие в акциях протеста в августе 2020 года. А также в первый день войны в Украине, 24 февраля, опубликовал в своем аккаунте в Instagram антивоенный пост.

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