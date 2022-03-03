Что происходит в Харькове, которые несколько дней бомбят российские войска 3 3.03.2022, 14:08

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Оккупанты бьют ракетами по детским площадкам.

Украинская журналистка и правозащитница Наталья Зубар рассказала сайту Charter97.org о ситуации в Харькове, который несколько дней подряд бомбят российские войска:

— Буквально только что была воздушная тревога, артиллерия. Меня сосед буквально затянул в подъезд. Военные действия идут. Cлышу очень сильные взрывы, «грады», воздушные тревоги. Мне кажется, это на северо-востоке города происходит. За окружной дорогой, перед окружной — я не знаю.

— А как обстоят дела с гражданской инфраструктурой? Есть ли тепло, свет, вода?

— Пока что да. У нас все есть, а вот в некоторых районах, которые страдают от бомбардировок, нет света, у коллеги моей, к примеру. Они разбомбили позавчера, кажется, военное училище.

С продуктами ж*па полная. Потому что ничего нет. У нас большая проблема с логистикой, с завозом.

— Много гражданских зданий разрушено?

— Да, очень много. Я сама не видела, потому что не выхожу. Страшно выходить в такой ситуации. Но на фотографиях моих друзей-журналистов видела.

Буквально в 400 метрах от меня большое офисное здание, на площади Конституции выбиты все окна, буквально все. Это центр города. Офисные здания, магазины и так далее. Целились в городскую Раду. Не попали. Попали в офисное здание рядом. А еще попадают в жилые дома, есть раненые. У знакомых снесло пол балкона. Много попаданий в детские площадки. Я не знаю что это такое. Сила русского оружия или это просто террор?

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