У Кремля серьезные проблемы: из-за войны в Украине российская нефть никому не нужна 4 Борислав Береза

5.03.2022, 19:37

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Борислав Береза

Большая часть торговли российской нефтью, похоже, замерла.

Сегодня ситуация складывается так, что из-за вторжения РФ в Украину российская нефть практически никому не нужна. А ведь именно она и газ являются главным наполнителем российского бюджета.

Дело в том, что работа с Россией замарывает респектабельный западный бизнес, которому проще отказаться от российской нефти, чем терпеть имиджевые потери.

В настоящее время большая часть торговли российской нефтью, похоже, замерла. Заявок на нее нет. В четверг основной трейдер Trafigura Group предложил партию российской нефти марки Urals в северо-западной Европе с рекордной скидкой более чем в $22 за баррель в ценовом окне, организованном S&P Global Platts. Не нашлось ни единого претендента. Брезгуют. Даже скидка не смогла хоть кого-то привлечь к покупке российской нефти.

Все дело в том, что российская нефть находится под эмбарго. А значит Россия вот-вот столкнется с самым большим препятствием с начала войны: как продать десятки миллионов баррелей сырой нефти.

В эту субботу завершится первый раунд гигантского тендера на 83 млн баррелей российской нефти, выпущенного нефтяным гигантом ПАО НК "Роснефть". Предложение касается поставок их флагманского сорта Urals с апреля по октябрь.

Основная нефтеперерабатывающая промышленность Европы избегает иметь дело с любыми российскими поставками, и эта сделка станет лакмусовой бумажкой того, на какой долгосрочный риск готовы пойти те, кто все еще имеет дело с Россией. К этой сделке приковано особое внимание Госдепа. Некоторые трейдеры говорят, что Роснефть может просто принять решение об отмене тендера, учитывая текущее состояние рынка.

Существует множество факторов, замедляющих торговлю нефтью в России. К ним относятся финансовые санкции, затрудняющие обработку платежей банками, репутационные риски со стороны компаний, не желающих иметь дело с Россией, и трудности с поиском танкеров для загрузки сырой нефти в российских портах на фоне стремительно растущих расходов на фрахт и страхование.

Консультант Energy Aspects заявил на этой неделе, что в настоящее время заморожено 70% экспорта сырой нефти из России. Но что-то мне подсказывает, что и это не предел, а дальше ситуация будет лишь ухудшаться для России.

Борислав Береза, liga.net

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