Нидерландская компания адвокатов отказалась представлять Россию в деле ЮКОСа 6.03.2022, 0:35

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Houthoff разрывает все отношения с РФ.

Нидерландская компания Houthoff, юристы которой представляли интересы России в деле ЮКОСа, заявила, что разрывает все отношения со страной, а также ее аффилированными лицами и компаниями "в связи с военными действиями Российской Федерации в Украине", говорится в ее сообщении, написал 5 марта РБК.

Компания отметила: "Профессиональные правила в отношении адвокатов предъявляют строгие требования к принятию такого решения, даже если обстоятельства столь же серьезны, как сейчас в Украине".

Напомним, что международные суды акционеров ЮКОСа и России тянутся с начала 2000-х годов. В 2014 году международный третейский суд пришел к выводу, что Россия фактически экспроприировала нефтяную компанию у ее законных владельцев и государство получило прямую выгоду от банкротства ЮКОСа, поскольку основной актив компании перешел под его контроль. Суд постановил выплатить бывшим акционерам компании более 50 млрд долларов, а также проценты.

Адвокаты от лица России смогли обжаловать решение международного третейского суда. Однако в 2020 году Апелляционный суд Гааги его восстановил. Адвокаты от лица России подали кассационную жалобу. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов согласился с тем, что при рассмотрении дела были процессуальные нарушения, отменил решение от 2014 года и вернул дело на повторное рассмотрение в апелляции.

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