В Киеве женщина сбила вражеский дрон банкой с помидорами 6 7.03.2022, 18:41

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Вражеский дрон она увидела, когда курила на балконе.

Несколько дней назад в Киеве женщина сбила с балкона дрон банкой с помидорами. И хотя некоторые считали это выдумкой, выяснилось, что такой случай произошел на самом деле, сообщает LIGA.Life.

По словам женщины, вражеский дрон она увидела, когда курила на балконе.

«Смотрю, что-то медленное плывет. Сначала подумала, ворону подбили. А потом услышала жужжание», — рассказывает Елена.

До этого она ни разу не видела дроны вблизи. Впрочем, услышав звук, сразу поняла, что перед ней точно не птица. В квартире нашлось бы что-нибудь более подходящее, чтобы запустить во вражеское устройство, говорит женщина. Но в тот момент подумала, что пока забежит в комнату и вернется, дрон уже улетит. В то же время банки с консервацией стояли под ее стулом.

Поэтому Елена схватила одну банку и изо всех сил запустила: «Пожалуй, от страха. Потому что я испугалась. А что если оттуда начнут обстреливать меня! Как же жаль те помидоры». Затем вместе с мужем они обежали дом, растоптали остатки дрона и разбросали обломки по разным бакам с мусором.

«Я не разбираюсь в этой электронике. Может, оно пишет, отслеживает», — делится Елена.

Она предполагает, что дрон могли запустить мародеры, которые ищут квартиры без хозяев. Семья Елены живет в Днепровском районе Киева. За плечами женщины – 21 год госслужбы, по профессии она журналист.

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