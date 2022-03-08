У Путина закончилось современное оружие? 28 8.03.2022, 17:01

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Российская армия пригнала в Мелитополь музейный бронепоезд с Дальнего востока.

Россия извлекла из глубокого резерва времен противостояния на границе СССР и Китая бронепоезд, сообщает nv.ua.

В сети появилось видео с настоящим бронепоездом армии РФ. Его запечатлели вблизи Мелитополя 7 марта.

Украинское издание Defence express пишет, что такие «специальные поезда» типа «Амур» и «Байкал» действительно стоят на вооружении железнодорожных войск армии РФ. Однако реальная боевая ценность такой единицы, вооруженной только зенитками ЗУ-23−2 — более чем сомнительна.

«Российская армия испытывает критичные логистические проблемы. В ход пошло вооружение, которое, казалось, осталось только в качестве реквизита для исторических фильмов», — подчеркивает профильное медиа.

На видео слышно, что местная жительница встречает российский поезд нецензурной лексикой. После чего провозглашает «Слава Украине».

Сам бронепоезд состоит из разных секций: пассажирских вагонов, бронированных платформ со ствольным оружием и несколькими цистернами.

Такая железнодорожная техника активно использовалась в Первую и Вторую мировые войны. Тепловоз прятался внутрь состава. Со временем бронированная железнодорожная техника потеряла с военной точки зрения любой смысл в применении.

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