У Путина закончилось современное оружие?28
- 8.03.2022, 17:01
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Российская армия пригнала в Мелитополь музейный бронепоезд с Дальнего востока.
Россия извлекла из глубокого резерва времен противостояния на границе СССР и Китая бронепоезд, сообщает nv.ua.
В сети появилось видео с настоящим бронепоездом армии РФ. Его запечатлели вблизи Мелитополя 7 марта.
Украинское издание Defence express пишет, что такие «специальные поезда» типа «Амур» и «Байкал» действительно стоят на вооружении железнодорожных войск армии РФ. Однако реальная боевая ценность такой единицы, вооруженной только зенитками ЗУ-23−2 — более чем сомнительна.
«Российская армия испытывает критичные логистические проблемы. В ход пошло вооружение, которое, казалось, осталось только в качестве реквизита для исторических фильмов», — подчеркивает профильное медиа.
На видео слышно, что местная жительница встречает российский поезд нецензурной лексикой. После чего провозглашает «Слава Украине».
Сам бронепоезд состоит из разных секций: пассажирских вагонов, бронированных платформ со ствольным оружием и несколькими цистернами.
Такая железнодорожная техника активно использовалась в Первую и Вторую мировые войны. Тепловоз прятался внутрь состава. Со временем бронированная железнодорожная техника потеряла с военной точки зрения любой смысл в применении.