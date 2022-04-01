Получивший российское гражданство актер Жерар Депардье резко осудил Путина

Получивший российское гражданство актер Жерар Депардье резко осудил Путина12
- 1.04.2022, 16:25
- 5,936
Он назвал действия главы Кремля сумасшедшими.
Французский актер Жерар Депардье, который получил гражданство России, резко осудил президента-диктатора Владимира Путина за войну, развязанную в Украине.
Как пишет Reuters, он назвал поступки Путина "сумасшедшими и неприемлемыми", а еще в прошлом он восхищался главой Кремля и получил российское гражданство.
По словам актера, россияне якобы не несут ответственности за поступки Путина.
"Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин", – сказал Депардье.
Знаменитость также сообщил, что пожертвует все доходы от трех запланированных в начале апреля выступлений в Париже в пользу жертв, по его словам, "братоубийственной войны".