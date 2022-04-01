Получивший российское гражданство актер Жерар Депардье резко осудил Путина 12 1.04.2022, 16:25

5,936

Он назвал действия главы Кремля сумасшедшими.

Французский актер Жерар Депардье, который получил гражданство России, резко осудил президента-диктатора Владимира Путина за войну, развязанную в Украине.

Как пишет Reuters, он назвал поступки Путина "сумасшедшими и неприемлемыми", а еще в прошлом он восхищался главой Кремля и получил российское гражданство.

По словам актера, россияне якобы не несут ответственности за поступки Путина.

"Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин", – сказал Депардье.

Знаменитость также сообщил, что пожертвует все доходы от трех запланированных в начале апреля выступлений в Париже в пользу жертв, по его словам, "братоубийственной войны".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».