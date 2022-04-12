Разрывной пулей оторвало голову: рашисты обстреляли из БМП авто с женщинами и детьми 5 12.04.2022, 13:38

9,694

Погиб в том числе двухлетний ребенок.

Российские оккупанты расстреляли из боевой машины пехоты (БМП) автомобиль с гражданскими, в котором люди пытались эвакуироваться. Трагедия произошла еще 13 марта. Тогда один из местных жителей, который видел обстрел, забрал и похоронил тела погибших. Теперь правоохранители провели эксгумацию тел.

В результате обстрела в авто погибли две женщины, двухлетний ребенок, 14-летний подросток и бабушка. Чудом удалось выжить только водителю. Об этом сообщает в Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Пули, которыми стреляли россияне, были разрывные, поэтому женщине на переднем сиденье оторвало голову.

"Это были гражданские люди, которые просто хотели выехать на безопасную территорию и убежать от войны. Однако их безжалостно убила российская армия", – отметил Небытов.

Люди ехали на авто в колонне из почти 15 машин. При этом автомобиль был обмотан белыми полотенцами, и на нем написали "дети". Колонну 12 марта остановили оккупанты возле села Гавронщина – им запретили ехать дальше и заставили ночевать прямо в автомобилях, оставаясь на месте. Но когда на следующий день колонна попыталась двинуться, их расстреляли.

Автомобиль, в котором погибли женщины и дети, был в колонне предпоследним. В результате обстрела пострадали также люди, которые ехали в последнем авто. Пострадавших забрал к себе домой местный житель Юрий, который стал очевидцем этих событий. Он же и похоронил погибших у себя в огороде.

Теперь правоохранители провели эксгумацию тел и направили их на экспертизу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».