Украина и пожарная машина 5 Андрей Санников

14.04.2022, 11:06

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Андрей Санников

Будете покупать новые брандспойты вместо того, чтобы тушить пожар?

Успехи НАТО с начала российской захватнической войны в Европе, – извините, спецоперации «на» Украине, – впечатляют.

Действительно, смотрите: сейчас в Европе дислоцируется натовский контингент численностью уже 40 000 военнослужащих.

Молодцы ведь. Не так давно было всего 13 000. И США молодцы, у них уже 100 000 военнослужащих в Европе по сравнению с 30 тысячами в 2016 году. Особенно молодец Байден, который вернул Америку в НАТО.

А вот Макрон не очень молодец. Он было взялся все перестраивать в Европе и пару лет назад даже констатировал «смерть НАТОвского мозга», намекая, что он и есть бригада реаниматологов. Но вот когда пробил его час, когда главный противник НАТО вторгся в Украину, он вдруг увлекся умиротворением по телефону этого самого противника и как-то втянулся в это дело.

Я, кстати, с Макроном согласен только частично: атрофировалась лишь политическая часть НАТОвского мозга; военная и стратегическая работает весьма профессионально и адекватно, а вот политики не спешат прислушиваться к аналитическим выкладкам военных.

А вообще, НАТО радует. Они полным ходом разрабатывают планы защиты общей территории своих членов. У них появились шикарные мобилизационные планы, позволяющие в кратчайшие сроки стать стеной против агрессора. Они классно модернизируют свои вооружения, тем более что определенным условием ангажированности США в укреплении обороноспособности членов НАТО является закупка у США истребителей F-35.

Зато даже имеющиеся у восточноевропейских членов НАТО МИГи-29 США категорически запрещают поставлять Украине.

НАТО, правда, молодцы. Им очень повезло с нынешним генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Без иронии. Он очень четко расставляет акценты. Не только в связи с войной в Украине. Он это делал задолго до 24 февраля 2022 года. Но он исполнитель воли политиков, а воли не хватало. И все равно, это очень хорошо, что сегодня генсек НАТО опытный и профессиональный Столтенберг.

Однако сам Альянс запутался в своих прошлых концепциях, – сдерживания, сосуществования, дипломатического урегулирования, – и никак из них не выберется.

Основной театр размещения войск НАТО – Европа. Основной фактор стабильности и международного мира – отсутствие конфликта в Европе. Война сегодня идет в Европе, где находится самая мощная и современная военная группировка. Которая что?

Украина просит: закройте небо, вы это уже делали раньше в других частях мира. Ответ – не можем. Уже даже не Украина просит, а мировая общественность через всевозможные петиции, декларации, обращения. Ответ тот же.

Украина просит: поставьте вооружения не по остаточному принципу, а так, чтобы дать понять агрессору, что у него нет шансов. Ответ? Ну, вы сами знаете.

Где-то наткнулся на то, как один то ли бывший, то ли нынешний высокопоставленный сотрудник НАТО образно описал Альянс: это такая суперсовременная пожарная машина, которая стоит в депо, никуда не выезжает, на нее навешивают все новое и самое новое оборудования для тушения пожаров, но поскольку пожаров в зоне ответственности этой машины нет, она так из депо и не выезжает.

Он еще добавил, что люди жалуются, что такая машина дорого стоит, не понимают, что она их спасет в случае пожара в их домах.

Это очень смешно, и очень страшно, и это точное описание сегодняшнего НАТО.

Пожар-то уже случился. Да, он за границей вашего района, но граница проходит по задней стенке вашего пожарного депо, она вот-вот обрушится. И что? Будете покупать новые брандспойты вместо того, чтобы тушить пожар?

Меня долгое уже время беспокоит нежелание нормальных, вменяемых государств вчитываться в нормы права.

Да, действительно, Вашингтонский договор от 4 апреля 1949 года устанавливает зону действий НАТО в пределах территорий стран-членов. Но зона ответственности ведь – международная безопасность и международный мир. Вчитайтесь в него, уважаемые натовцы! Там прямо с первой статьи идут отсылки на Устав ООН. А Устав ООН недвусмысленно говорит о «неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности».

А Совет безопасности не принял и не примет (при вето России) таких мер, хотя там среди постоянных членов большинство членов НАТО.

И как теперь быть?

На мой взгляд, ответ очевиден: задействование военного потенциала НАТО (это я политкорректно, чтоб не забанили) для прекращения войны в Европе и наказания агрессора.

Фиаско в Сирии и катастрофа в Афганистане просто не оставляют других вариантов решения для спасения нашего с вами мира.

В Украине, конечно, все не так и все не по стандартам, но именно украинцы сегодня спасают мир, а НАТО моет пожарную машину.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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