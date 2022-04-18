Российские оккупанты сбрасывают тела погибших товарищей в ямы 6 18.04.2022, 15:50

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РФ отказывается забирать погибших.

В Малой Рогани и Ольховке Харьковской области валяются трупы оккупантов, которые Россия отказывается забирать.

Об этом говорится в сообщении МВД в Telegram-канале. Опубликовано и видео с телами российских захватчиков.

Гвардеец Дмитрий рассказал, что оккупанты своих бросают в ямы. В частности, такое он увидел в Малой Рогани.

"Они их даже не закапывают. Люди лежали больше недели на солнце. Потом поехали ребята Ольховку, там также были найдены братские могилы. Но это не братские могилы...", - рассказывает боец.

Возле Малой Рогани в лесополосе полно сожженной техники и трупов оккупантов.

"Российское командование гнушается телами своих убитых военных. Видео и фото из Ольховки, Малой Рогани и Харькова", - подписало ролик МВД.

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