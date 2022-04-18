Через Минск будет ходить ежедневный поезд из Москвы в оккупированный Крым

Через Минск будет ходить ежедневный поезд из Москвы в оккупированный Крым9
- 18.04.2022, 22:50
- 4,714
Поезд будет курсировать с 26 мая.
Ежедневный поезд Москва-Симферополь будет ходить через Минск, сообщают российские СМИ.
С 26 мая два дополнительных вагона будут цепляться в Минске. В ближайшее время билеты поступят в продажу.
«Два вагона будут автоматически цепляться в Минске с 26 мая. И считайте, что от Минска до Симферополя пошел поезд», — рассказал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.
БЖД и РЖД пока официально не объявляли о начале рейсов из Минска в Крым, пишет The Village. Но на сайте БЖД в систему расписаний уже вбиты станции «Симферополь-Грузовой» и «Симферополь-Пассажирский», причем в двух варианта: как принадлежащие Украине, так и принадлежащие России. При этом расписание поезда Москва — Симферополь выдает только в том случае, если выбрать Симферополь «российский».
РЖД тоже не выдает прямых билетов из Минска в Симферополь, предлагая маршрут с пересадкой: из Минска до Краснодара на поезде № 390, а там пересесть на поезд № 395 «Таврия» до Симферополя.
Крым является временно оккупированной территорией Украины.