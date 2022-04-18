Через Минск будет ходить ежедневный поезд из Москвы в оккупированный Крым 9 18.04.2022, 22:50

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Поезд будет курсировать с 26 мая.

Ежедневный поезд Москва-Симферополь будет ходить через Минск, сообщают российские СМИ.

С 26 мая два дополнительных вагона будут цепляться в Минске. В ближайшее время билеты поступят в продажу.

«Два вагона будут автоматически цепляться в Минске с 26 мая. И считайте, что от Минска до Симферополя пошел поезд», — рассказал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

БЖД и РЖД пока официально не объявляли о начале рейсов из Минска в Крым, пишет The Village. Но на сайте БЖД в систему расписаний уже вбиты станции «Симферополь-Грузовой» и «Симферополь-Пассажирский», причем в двух варианта: как принадлежащие Украине, так и принадлежащие России. При этом расписание поезда Москва — Симферополь выдает только в том случае, если выбрать Симферополь «российский».

РЖД тоже не выдает прямых билетов из Минска в Симферополь, предлагая маршрут с пересадкой: из Минска до Краснодара на поезде № 390, а там пересесть на поезд № 395 «Таврия» до Симферополя.

Крым является временно оккупированной территорией Украины.

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