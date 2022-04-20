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Госпредприятия в Беларуси хотят запретить банкротить

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  • 20.04.2022, 8:34
  • 9,740
Госпредприятия в Беларуси хотят запретить банкротить

Луканомика становится все более ручной.

Правительство сформирует перечень государственных организаций, которые не подпадают под процедуру банкротства, пишет «Экономическая газета».

Начать процедуру несостоятельности в госсекторе можно будет только после согласования с министерством (концерном) или исполкомом. Такая мера прописана в проекте закона «Об урегулировании неплатежеспособности».

Под жестким контролем госорганов будет проходить санация и ликвидация подчиненных им предприятий в моногородах. А продажа градообразующего предприятия будет проводиться в особом порядке – по конкурсу.

Банкротить можно будет только госпредприятия с очень большими долгами. Минимальный размер долга для начала процедуры по требованию кредитора в госсекторе равен 30 тыс. и более базовых величин, в частном секторе – только 500 базовых.

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