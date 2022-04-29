Ученые выяснили, собаки каких пород живут дольше всего 29.04.2022, 8:14

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Исследование провели в Великобритании.

Ученые из Великобритании представили новые оценки продолжительности жизни известных пород собак. Как показало исследование, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, долгожителями можно считать джек-рассел-терьеров и йоркширских терьеров, а вот брахицефалам (то есть обладателям «плоских» мордочек) повезло не так сильно.

Команда изучила данные по 876 039 питомцам, записи о которых были занесены в базы ветеринарных клиник по всему Соединенному Королевству. В итоговую выборку вошли метисы и 18 «чистокровных» пород, признанных английским и американским Кеннел-клубами, а также Австралийским национальным кинологическим советом. На основе этого авторам удалось рассчитать ожидаемую продолжительность жизни начиная с рождения и вероятность смерти.

С 1 января 2016-го по 31 июля 2020 года более 30,5 тысячи собак умерли. Из них 47,7% (14 574) были суками, 78,4% (23 963) относились к чистокровным породам, 21,3% (6511) — метисами. За указанный период скончались 126 американских бульдогов, 171 бигль, 938 бордер-колли, 831 немецкий боксер, 861 кавалер-кинг-чарльз-спаниель, 453 чихуахуа, 1063 кокер-спаниелей, 476 английских бульдогов, 229 французских бульдогов, 1097 немецких овчарок, 153 хаски, 1614 джек-рассел-терьеров, 2481 лабрадор-ретривер, 196 мопсов, 635 ши-тцу, 785 английских спрингер-спаниелей, 2347 стаффордширских бультерьеров и 1039 йоркширских терьеров.

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни, до 12,72 года, оказалась у джек-рассел-терьеров (максимальный зарегистрированный возраст смерти — 19 лет), далее по списку идут: йоркширские терьеры (12,54 года), бордер-колли (12,10 года), спрингер-спаниели (11,92 года) и метисы (11,82 года). Напротив, самая низкая продолжительность жизни была у французских бульдогов — всего 4,53 года, что примерно на три года меньше, чем у других брахицефалов: у английских бульдогов этот показатель оценили в 7,39 года, у мопсов — в 7,65 года. По мнению ученых, столь короткий век объясняется высокими рисками для здоровья из-за укороченной лицевой части черепа. В частности, известно, что такие собаки испытывают проблемы с дыханием (брахицефальный синдром).

«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для британских собак-компаньонов в среднем составила 11,23 года, при этом она снижалась с возрастом. Вероятность смерти в каждом годовом интервале увеличивалась с возрастом, за исключением периода от одного-двух лет до двух-трех лет. Риск смерти в пределах каждого годового интервала оставался на уровне или ниже 0,02 до пяти лет, а рост этого показателя стал заметным примерно после шести-семи лет», — добавляют ученые.

У сук ожидаемая продолжительность жизни была чуть выше, чем у кобелей: 11,41 против 11,07 года. Эта тенденция сохранялась до 12 лет, после чего показатель дожития становился одинаковым для обоих полов. Что особенно важно, кастрированные животные жили дольше, особенно самки: 11,98 года — суки и 11,49 года — кобели в первом случае против 10,50 года для сук и 10,58 года для кобелей — во втором. Как отмечают исследователи, кастрация не только предоставляет преимущества в плане здоровья питомца, но и демонстрирует ответственность хозяев.

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