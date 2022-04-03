Российские оккупанты вывозят свою поврежденную технику из Беларуси в закрытых вагонах 16 3.04.2022, 20:45

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Фотофакт.

Россияне эвакуируют свою поврежденную технику из Беларуси в закрытых вагонах, чтобы население РФ ее не видело.

Соответствующее фото опубликовал блогер Zloyodessit.

Он отметил: "Вот так российские оккупанты эвакуировали из Беларуси, в частности Гомеля, свою поврежденную в боях в Украине технику.

Эвакуируют втайне, чтобы пока она ехала по России, сами россияне не видели, как "вторую" армию в мире покрошили ВСУ. Ведь фото и видео отжаренных и в хвост, и в гриву российских войск в интернете – это фейки сняты на киностудии имени Довженко! А вот когда такие "Поезда победы" будут кататься по России, то недвусмысленных вопросов у зомби станет появляться все больше и больше".

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