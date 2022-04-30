Bloomberg: В шестом пакете санкций ЕС не забудут и про режим Лукашенко 5 30.04.2022, 20:41

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Официальный Минск является пособником российской агрессии.

Европейский союз рассматривает возможность включить Беларусь в шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации. Ограничения коснутся поставок нефти и финансового сектора.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что в Европейском союзе обсуждают разные способы сокращения доходов Российской Федерации от нефти. Среди возможных вариантов рассматривается ограничение цен, специальные механизмы оплаты и тарифы.

При этом указано, что новые санкции ЕС могут коснуться и Беларуси за пособничество в войне против Украины.

"Беларусь будет включена в пакет за ее роль в содействии российскому вторжению, в том числе в качестве плацдарма для войск в начале наступления", - говорится в сообщении.

Как именно в ЕС намерены наказать Минск – пока что неизвестно.

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