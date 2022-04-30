Bloomberg: В шестом пакете санкций ЕС не забудут и про режим Лукашенко

Bloomberg: В шестом пакете санкций ЕС не забудут и про режим Лукашенко5
- 30.04.2022, 20:41
- 2,710
Официальный Минск является пособником российской агрессии.
Европейский союз рассматривает возможность включить Беларусь в шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации. Ограничения коснутся поставок нефти и финансового сектора.
Об этом пишет Bloomberg.
Издание сообщает, что в Европейском союзе обсуждают разные способы сокращения доходов Российской Федерации от нефти. Среди возможных вариантов рассматривается ограничение цен, специальные механизмы оплаты и тарифы.
При этом указано, что новые санкции ЕС могут коснуться и Беларуси за пособничество в войне против Украины.
"Беларусь будет включена в пакет за ее роль в содействии российскому вторжению, в том числе в качестве плацдарма для войск в начале наступления", - говорится в сообщении.
Как именно в ЕС намерены наказать Минск – пока что неизвестно.