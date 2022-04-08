«Километровые очереди, тут полгорода, кажется» 7 8.04.2022, 23:25

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Jysk приостанавливает работу в Беларуси, вечером в магазинах выстроились очереди.

Мебельные магазины Jysk с 18 апреля временно приостанавливают работу в Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Ранее датский ретейлер объявил о полном уходе из России, пишет onliner.by.

«Заказы, оформленные ранее, будут выполнены», — сказано в объявлении.

Первый в Беларуси магазин Jysk открылся в ноябре 2016 года в здании гипермаркета «Гиппо» на Горецкого. Сейчас у компании 10 магазинов в Минске и районе, Бресте, Гродно, Молодечно, Пинске, Могилеве, Бобруйске.

Уже вечером в магазинах сети наблюдаются серьезные очереди. Возможно, дело в скидках — по словам читателей, они достигают 50%. Вот такая ситуация наблюдается в Jysk на улице Горецкого.

— Километровые очереди, тут полгорода, кажется, — сообщает один из очевидцев.

А так выглядит Jysk в Чижовке.

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