В Витебске задержали женщину, которая избивала ногами свою собаку 9 1.05.2022, 11:33

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Витебчанка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

30 апреля в тиктоке появилось видео, на котором женщина избивает собаку. На следующий день витебская милиция сообщила о ее задержании, пишет zerkalo.io.

«Сотрудниками Октябрьского РОВД установлено, что 32-летняя витебчанка в состоянии алкогольного опьянения во время выгула своего домашнего питомца била его ногами», — говорится в официальном сообщении.

Как сообщает милиция, женщина аргументировала поступок тем, что со своим животным она может делать то, что посчитает нужным.

В настоящий момент витебчанка задержана, ее действиям будет дана правовая оценка. Собака невредима, передана в надежные руки, говорится в сообщении областной милиции.

Согласно статье 16.29 КоАП, за жестокое обращение с животным (за исключением истязания животного), не повлекшее его гибели или увечья, предусмотрен штраф до пятнадцати базовых величин. Если животное истязали, оно погибло или получило увечья — нарушителя ждет штраф от двадцати до тридцати базовых, или общественные работы, или административный арест.

Есть и уголовная статья «Жестокое обращение с животным». Если животное погибло или получило увечья и сделано это было «из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего» — обвиняемому грозят общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до одного года, или арест.

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