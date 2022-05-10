Карбалевич: Попытки Лукашенко навести какие-то мосты с Западом провалились 6 10.05.2022, 13:47

4,674

Валерий Карбалевич

Там не хотят его слышать.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич выразил в колонке для сайта «Радыё Свабода» мнение, что попытки Лукашенко начать переговоры с Западом провалились:

— Откуда вдруг такая агрессия, неприкрытая злоба? Кажется, он понял, что его попытки навести какие-то мосты с Западом провалились. Там не хотят его слышать. В частности, эксперты объясняют его экспрессию тем, что это стало реакцией на заявление саммита «Большой семерки» (G7), в котором говорится:

«Мы приложим все усилия, чтобы привлечь президента Путина, а также организаторов и пособников этой агрессии, в том числе режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия в соответствии с международным правом».

Лукашенко возмутился тем, что на празднования не пришли западные послы. Мол, в Хатынь приезжали, а теперь на площадь Победы не пришли. Дело в том, что поездка в Хатынь в прошлом году была до войны в Украине. А соучастие в агрессии радикально все изменил.

Кроме того, поток обвинений против Запада - это попытка оправдаться за то социально-экономическое состояние, в котором оказалась Беларусь после введения санкций, перевести стрелки на внешних врагов, которые якобы стремятся загнать славян в рабство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».