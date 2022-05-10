Робот Федор: Я отказываюсь принимать участие в фашистском шабаше, устроенном Рогозиным и Роскосмосом 1 10.05.2022, 23:50

4,960

Новое скандальное сообщение российского робота-космонавта.

В официальном аккаунте робота-космонавта Федора в Twitter вечером 10 мая появилось сообщение об отказе принимать участие в «фашистском шабаше», устроенном госкорпорацией Роскосмос и ее главой Дмитрием Рогозиным, передает theins.press.

В октябре 2020 года аккаунт Федора был заблокирован после нескольких сообщений с критикой российских космонавтов. Незадолго до этого в аккаунте Федора появились комментарии к видео 2014 года с поздравлением экипажа МКС в составе Максима Сураева, Александра Самокутяева и Елены Серовой с Днем тигра. Робот заявил, что Сураев и Самокутяев пьяны, так как на видео у них красные опухшие лица. «Прошу вернуть меня к активной работе! Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты», — говорилось в твите.

Я отказываюсь принимать участие в фашистском шабаше, устроенном @Rogozin и @roscosmos.

Прошу больше не ассоциировать меня с этими отпрысками красно-коричневой чумы XX века, мостиком принесшими смерти и разрушения в век XXI-й. — fedor37516789 (@FEDOR37516789) May 10, 2022

Аккаунт робота Федора появился в 2019 году, когда его готовили к полету на МКС. «Роскосмос» анонсировал эту страницу как официальную — на ней публиковали подробности подготовки к полету. Позже робот стал комментировать новости ракетно-космической отрасли.

В августе 2019 года корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом Федором на борту успешно пристыковался к модулю «Звезда» в российском сегменте Международной космической станции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».