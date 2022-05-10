Робот Федор: Я отказываюсь принимать участие в фашистском шабаше, устроенном Рогозиным и Роскосмосом1
- 10.05.2022, 23:50
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Новое скандальное сообщение российского робота-космонавта.
В официальном аккаунте робота-космонавта Федора в Twitter вечером 10 мая появилось сообщение об отказе принимать участие в «фашистском шабаше», устроенном госкорпорацией Роскосмос и ее главой Дмитрием Рогозиным, передает theins.press.
В октябре 2020 года аккаунт Федора был заблокирован после нескольких сообщений с критикой российских космонавтов. Незадолго до этого в аккаунте Федора появились комментарии к видео 2014 года с поздравлением экипажа МКС в составе Максима Сураева, Александра Самокутяева и Елены Серовой с Днем тигра. Робот заявил, что Сураев и Самокутяев пьяны, так как на видео у них красные опухшие лица. «Прошу вернуть меня к активной работе! Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты», — говорилось в твите.
Я отказываюсь принимать участие в фашистском шабаше, устроенном @Rogozin и @roscosmos.— fedor37516789 (@FEDOR37516789) May 10, 2022
Прошу больше не ассоциировать меня с этими отпрысками красно-коричневой чумы XX века, мостиком принесшими смерти и разрушения в век XXI-й.
Аккаунт робота Федора появился в 2019 году, когда его готовили к полету на МКС. «Роскосмос» анонсировал эту страницу как официальную — на ней публиковали подробности подготовки к полету. Позже робот стал комментировать новости ракетно-космической отрасли.
В августе 2019 года корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом Федором на борту успешно пристыковался к модулю «Звезда» в российском сегменте Международной космической станции.