Белорусы опять начали массово бойкотировать техосмотр 11.05.2022, 9:58

Что происходит на СТО страны?

В начале прошлого года автомобилисты поехали на техосмотр. Напомним, тогда госпошлину "отвязали" от него. Затем МВД сообщило, что с 1 марта камеры начали выявлять на дорогах авто без техосмотра, пишет abw.by.

Но потом "Белтехосмотр" сообщил, что с апреля 2021 "наблюдается негативная тенденция снижения количества транспорта, представляемого для проведения гостехосмотра". Как выяснилось, в апреле 2022 ситуация еще хуже: за месяц выдано 150.413 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 29,6% меньше показателя за аналогичный период 2021, когда было выдано 213.633 разрешения. Таким образом, "Белтехосмотр" в нынешнем апреле выдал на треть разрешений меньше, чем год назад.

Общее количество разрешений, выданных за январь-апрель 2022 года – 530.023.

"Белтехосмотр" напомнил о штрафах. В соответствии с пунктом 4 статьи 18.11 КоАП РБ управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником (владельцем) такого транспортного средства является физическое лицо, влечет наложение штрафа в размере до трех базовых величин.

Пункт 5 статьи 18.14 КоАП РБ предусматривает наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до десяти базовых величин за эксплуатацию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

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