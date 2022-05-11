Зампомощника госсекретаря США: Лукашенко — соучастник России в войне 11.05.2022, 13:32

Требования Вашингтона остаются прежними.

В США Александра Лукашенко воспринимают как соучастника России в войне с Украиной. Об этом заявила в интервью "Радио Свобода" заместитель помощника госсекретаря США Робин Даниган. Она отвечает за за дипломатию в Восточной и Центральной Европе.

"Лукашенко действительно соучастник в этой войне. Он разрешил использовать Беларусь как территорию, с которой ведется война против Украины. Мы ввели за это санкции против Беларуси, мы говорили белорусским властям, что сделаем это, если они позволят, чтобы война велась с территории Беларуси. Они разрешили, и мы ввели санкции", — сказала Робин Даниган.

При этом восприятие Лукашенко не изменилось и после того, как российские войска начали выводить из Беларуси, а ракетные удары с территории РБ прекратились.

У Даниган также спросили о перспективе признания Беларуси страной под российской оккупацией. Она не стала рассуждать на эту тему, лишь отметила, что юридические аспекты при предоставлении таких определений "могут иметь много различных последствий в будущем".

Робин Даниган также отметила, что в США не забыли и про собственно белорусский вопрос. Там помнят о политзаключенных и репрессиях, которые устроила власть над инакомыслящими. По ее словам, "мы все еще продолжаем вводить санкции против белорусских властей за политзаключенных, подавление демократии и так далее. Мы не забыли об этом и никогда не забудем".

Диалог же между США и Беларусью сейчас если и возможен, то только на известных условиях — это освобождение всех политзаключенных, новые честные выборы и прекращение репрессий в отношении гражданского общества.

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