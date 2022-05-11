Потому что Лукашенко! 2 Андрей Санников

11.05.2022, 18:44

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Андрей Санников

Почему Россия напала на Украину?

Потому что Лукашенко!

Почему Путин после 2010 года стал активно расправляться с оппозицией, независимыми СМИ, неправительственными организациями, убивать и травить политиков?

Потому что Лукашенко!

Почему в России исчезли даже псевдовыборы и население стало быдлом для кремлевских гопников?

Потому что Лукашенко!

Почему Путин обнулился?

Потому что Лукашенко!

Почему Минские переговоры после первой стадии войны были обречены на поражение Украины?

Потому что Лукашенко!

Почему в Украине олигархи наживаются на торговле с Беларусью в ущерб национальным интересам Украины?

Потому что Лукашенко!

Почему Украина может проиграть эту войну, в которой ее поддерживает все нормальные люди планеты?

Потому что Лукашенко!

Белорусам не надо объяснять, что любая легализация диктатуры, любое заигрывание с психопатом-диктаторам оборачивается бедой не только для Беларуси, но и для всех наших соседей. И не просто бедой а смертями, десятками тысяч человеческих жизней.

Удивительно, что приходится уже столько лет изо дня в день растолковывать, что не будет никакой территориально целостной, независимой, свободной, демократической Украины при наличии на ее границах Лукашенко, с которым при любых обстоятельствах Украина почему-то стремится вести бизнес.

При диктаторской России и свободной Беларуси Украина станет не просто свободной, но и влиятельной региональной державой.

При диктатуре в Кремле и Лукашенко – шансов нет.

Можно опять начать приводить аргументы, почему это так: геополитические, исторические, географические, психологические, эмоциональные, даже неполиткорректные этнические.

Но все было уже сказано.

Просто надо поверить белорусам, что это аксиома.

Белорусам, которые сегодня сражаются за Украину.

Которые отстаивали свободу Украины на Майдане 2004 года.

Которые стояли плечом к плечу и умирали за Украину во время Майдана 2013-2014 гг.

Которые с оружием в руках воюют с русскими оккупантами в Украине и за Украину с 2014 года.

Которые батальоном Кастуся Калиновского поклялись воевать за Украину, как за Беларусь, и за Беларусь - в Украине!

Если сегодня не выровнять политику заявлений с практикой реальных дел, не покончить с “реалполитик”, плохо придется и вам, и нам.

Читаю новости о том, что происходит в торгово-экономических отношениях между Беларусью и Украиной после громких заявлений о том, что Украина не признает режим Лукашенко, не будет иметь с ним никаких дел, и то и дело натыкаюсь на странную информацию.

“Спецслужбы Украины арестовали 51 белорусскую цистерну, где содержалось 3 тысячи тонн дизельного топлива производства Беларуси и России”.

Или

“Генпрокуратура Украины наложила арест на 33 тысячи тонн минеральных удобрений, принадлежащих российским и белорусским предприятиям. По данным офиса генпрокурора, минудобрения были отправлены на территорию Украины в нарушение таможенного законодательства. Их оценочная стоимость составляет 650 млн гривен”.

Вроде как здорово, пресекли незаконные поставки, не пустили санкционку.

Но на самом деле это означает, что в разгар войны кто-то в Украине продолжает делать деньги на закупках у стран-агрессоров.

В военном контексте тоже происходят странные вещи.

Лукашенко объявляет внезапные учения, стягивает войска к границе с Украиной, большое количество: подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование.

Но тут же штатный военный психотерапевт правительства Украины всех успокаивает: “Угроза со стороны Беларуси нереальна, поскольку без поддержки российской армии белорусские войска не пойдут на Украину”.

Ну да, ну да. Мы ведь отлично помним, что "никогда с территории Беларуси никто не будет атаковать Украину".

Можно расслабиться и забыть о том, что на Бучу шли с территории Беларуси, что уже около 700 ракетных пусков произведено с территории, где засел Лукашенко.

Фактам верить неприятно, лучше верить лжецам, особенно "крепким хозяйственникам".

Совсем свежая информация.

В Украине возмутились тем, что режим Лукашенко с 25 апреля 2022 г. стал председателем Форума по сотрудничеству в области безопасности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Вчитайтесь! - Во время войны соучастник агрессии против Украины становится председателем форума, который мог бы помочь Украине отстоять независимость, а вместо этого через “председателя” будет служить инструментом дополнительного давления на Украину.

Не зря так обрадовался российский мид и не сдерживал эмоций: От всей души праздравляем делегацию Белоруссии (sic!) с началом Председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).

Украина просила друзей-партнеров отстранить Лукашенко от председательствования или хотя бы не посещать такие заседания. Председательство не поменялось, а в последнем заседании, по сведениям прессы, приняли участие все члены Евросоюза, кроме Эстонии. Такие вот дела.

Знаете с чего начинается большое предательство? - С мелкой подлости.

Не бывает лоскутной политики – здесь кусочек демократии, а там кусочек бизнес-интересов.

Когда речь идет о жизни и смерти людей и государств, агрессор и диктатор представляет собой только угрозу, а никак не бизнес-модель.

Война могла бы даже не начаться.

И уж точно могла бы не дойти до фазы "двое против одного".

Почему началась?

Потому что Лукашенко!

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», Facebook

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