«Белавиа» возобновляет чартеры в турецкий Бодрум к лету
- 12.05.2022, 12:25
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В нынешнем сезоне вылеты на курорт планируются раз в 10 дней.
С 30 мая «Белавиа» вновь начнет выполнять чартерные рейсы в турецкий курортный город Бодрум, сообщает телеграм-канал перевозчика.
Национальный аэропорт «Минск».
В нынешнем сезоне вылеты на курорт планируются раз в 10 дней на самолете Boeing 737−800.
«Белавиа» напомнила, что сезон чартерных полетов в Турцию открылся три недели назад — первый самолет приземлился в Анталье 19 апреля. Кроме Антальи, сейчас компания выполняет чартеры в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.