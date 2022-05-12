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«Белавиа» возобновляет чартеры в турецкий Бодрум к лету

  • 12.05.2022, 12:25
  • 1,904
«Белавиа» возобновляет чартеры в турецкий Бодрум к лету
Фото: Charter97.org

В нынешнем сезоне вылеты на курорт планируются раз в 10 дней.

С 30 мая «Белавиа» вновь начнет выполнять чартерные рейсы в турецкий курортный город Бодрум, сообщает телеграм-канал перевозчика.

Национальный аэропорт «Минск».

В нынешнем сезоне вылеты на курорт планируются раз в 10 дней на самолете Boeing 737−800.

«Белавиа» напомнила, что сезон чартерных полетов в Турцию открылся три недели назад — первый самолет приземлился в Анталье 19 апреля. Кроме Антальи, сейчас компания выполняет чартеры в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

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