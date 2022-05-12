Белорусы разработали для ВСУ тест для разоблачения российских диверсантов с «белорусскими паспортами» 7 12.05.2022, 17:47

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С его помощью можно понять, шпион это или настоящий белорус.

С началом войны Россия массово засыпает в Украину диверсантов. Некоторые из них выдавали себя за белорусов, которые бежали от режима, пишет «Наша Нива». Вот как их выводили на чистую воду.

Об опросе, помогающем вычислить диверсантов, рассказал один из его составителей. Бывший минчанин, он живет в Украине с 2003 года. Мужчина участвовал в войне еще в 2014-м. Сейчас служит в территориальной обороне своей области.

С началом войны Вооруженные силы Украины (ВСУ) обратились к белорусам с просьбой составить опрос, который помогал бы выявлять российских шпионов с белорусскими паспортами.

«С его помощью можно понять, шпион это или настоящий белорус. В самой анкете не только языковые вопросы.

Например, человек говорит, что он бежал от режима, жил в Минске. Спрашиваем у него, где там Комаровский рынок. Каждый белорус это знает. С помощью таких вопросов и разоблачали, что он россиянин. И таких случаев очень много. Либо спрашивали, что такое чыгунка или бульба.

Подобные вопросы составлены и для тех, в легенде которых утверждается, что они жили в Бресте или Могилеве. Диверсант из России, конечно, на такие вопросы не ответит», — рассказывает мужчина. Авторы теста из соображений безопасности не раскрывают других вопросов, которые он содержит.

Но российских шпионов выдают и другие детали.

Те, кто выдает им документы, иногда даже не знают, что в Беларуси нет губерний.

«В поддельном паспорте бывает написано, что он выдан полицией какой-то губернии или Полоцкой области. И здесь ошибаются даже два раза.

Сам опрос часто использует патруль. Например, они идут по Львову, спрашивают у человека документы, а он дает белорусский паспорт. И тогда они по опросу проходятся. Если человек отвечает, то вопросов больше к нему нет.

Особенно в марте мы много таких диверсантов поймали, когда была осада Киева. Они сдавались в плен, говорили, что из Беларуси и что документы сгорели. А потом обнаруживалось, что это российский военный».

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