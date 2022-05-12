До +22°С ожидается в Беларуси 13 мая 12.05.2022, 18:16

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и до плюс 22 градусов ожидается в Беларуси 13 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами может усиливаться до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, а днем плюс 16-22 градуса.

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