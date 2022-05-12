На Черниговщине мужчина, которого расстреляли и закопали россияне, выбрался из могилы 12.05.2022, 18:35

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Николаю Куличенко оккупанты выстрелили в голову.

Николаю Куличенко и двум его братьям россияне связали руки и ноги и выстрелили в головы. Потом тела забросали землей. Но Николаю пуля пробила только мягкие ткани и ему удалось выжить. Выбравшись из могилы, он пешком дошел до ближайшей деревни, где его спрятали местные жители. Смотрите необычную историю и обратите внимание на речь. В этих селах недалеко от границы Беларуси говорят на белорусском диалекте, это чувствуется даже если люди стараются говорить по-украински.

Трех братьев после оккупации деревни русские арестовали, трое суток их допрашивали, а после расстреляли. После освобождения деревни могилу обыскали, там было уже два тела. У мужчин связаны ноги и руки, а также огнестрельные ранения головы, подтвердил прокурор Черниговской районной прокуратуры Сергей Хамайко. Журналисты нашли третьего брата.

18 марта россияне провели обыск в доме братьев, нашли форму Вооруженных сил младшего брата Евгения и медали деда. По словам Николая, это стало причиной будущих пыток и расстрела.

Евгения вывели на улицу, поставили на колени и избили дубинкой, которую он сделал сам.

Ребятам завязали глаза, забросили в военную машину и вывезли из деревни.

Позже стало известно, что людей для допросов свозят в Вишнево на территорию тартака.

«На поддонах лежали раненые солдаты», — рассказал Николай.

В этой комнате братьев держали три дня. Потом повезли на расстрел.

Россияне выкопали братьям могилу. Всем трем связали руки, ноги и глаза и прострелили головы, засыпали землей.

Первым застрелили младшего. «В яму бросили, а потом Диму расстреляли, но в яму не бросили. А потом, когда в меня стреляли, меня еще толкнули ногами. Я упал на старшего», — рассказал мужчина.

Пуля прошла сквозь щеку и не затронула жизненно важные органы.

Несмотря на связанные ноги и руки, Николай выбрался из-под земли и из могилы. Он добрался до ближайшей деревни, миновал российский блокпост. Там его приютила жительница деревни Валентина Петровна.

Оперативно-следственная группа выехала на место захоронения после деоккупации поселка. Прокурор подтвердил информацию, что у братьев были связаны глаза, руки и ноги, огнестрельные ранения.

Подразделения СБУ будут идентифицировать преступников.

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