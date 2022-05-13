ВСУ в 19-й раз уничтожили в Чернобаевке российскую технику и склад боеприпасов

ВСУ в 19-й раз уничтожили в Чернобаевке российскую технику и склад боеприпасов4
- 13.05.2022, 8:23
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Мощные взрывы продолжались более трех часов.
Украинские военные нанесли девятнадцатый сокрушительный удар по скоплению российской военной технике и складам боеприпасов во временно занятой врагом Чернобаевке Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что после прицельных попаданий и последующей детонации боекомплектов противника взрывы продолжались более трех часов.
"Чернобаевка - удар по скоплению техники и складам РАО и БП. Детонация более 3 часов. Свершилось. Серия 19", - говорится в публикации.
Напомним, что перед этим удары ВСУ по вражеским складам в Чернобаевке и взрыв складов боеприпасов был 2 мая.