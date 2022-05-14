А у вас молоко убежало 1 14.05.2022, 13:29

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Какое предприятие станет «искрой» для перемен в Беларуси?

11 мая работники Молодечненского производственного участка «Минский молочный завод № 1» вышли на забастовку из-за низких зарплат. Они собрались на проходной и грозили уволиться. И пока местное управление завода отпиралось и угрожало, экстренно приехавшие управленцы из головного офиса Минска быстро нашли компромисс.

Это не первый случай, когда молочный завод отстаивает права рабочих. В прошлом году сотрудники предприятия сильно напугали власти внезапно начавшейся забастовкой в конце марта 2021 года. Тогда рабочие были несогласны с новым трудовым договором, где руководство решило повесить на сотрудников материальную ответственность. Сразу же 63 человека подали заявление об увольнении. Вмешаться пришлось даже Минскому облисполкому, которое быстро поменяло руководство на предприятии, сделав вид что, не были в курсе таких внутренних решений.

В этом году рабочие сразу трех филиалов отказались работать из-за резко упавшей зарплаты. Оплата труда некоторых вакансий на предприятии в Молодечно упала с 1000 рублей до 300 при учете, что также сократилось количество сотрудников с 200 до 50. После того как рабочим пообещали разобраться с тарифами и выплатить разовую материальную помощь за апрель. Как ситуация сложится в мае - пока остается гадать.

Таких случаев, как в Молодечно, по всей стране сотни. Малые предприятия вынуждены выживать в нереальных условиях. При ценниках, которые мы видим сегодня в магазинах, зарплата в 300 рублей приводит людей не к жизни, а к выживанию в экстремальных условиях. А руководство просто пожимает плечами и отводит глаза, делая вид, что не знает, какую зарплату получают их рабочие. Поэтому такие забастовки — это только начало. Для режима ситуация критическая. Теперь у рабочих есть официальное право на забастовку по экономическим причинам.

Постепенные решения следствий приводят нас к решению главной проблемы. Если бы ни диктаторский режим в Беларуси, не были бы введены санкции. Россия бы лишилась своего плацдарма для наступления на Украину. Тысячи людей были бы на свободе. А сотни тысяч находились бы дома, а не за границей. И самое главное мы сохранили бы сотни жизней. Лукашенко — проблема всех белорусов, который тянет на дно всю страну.

Наша солидарность друг с другом — это главное оружие против диктатуры. Ситуация молокозавода показывает, что даже 50 человек, держащиеся вместе, могут добиться локальных результатов. А чтобы спасти страну, нужно вспомнить, что нас миллионы с одной целью - жить в нормальной демократической и развитой стране. Неизвестно какое предприятие станет искрой: филиал в небольшом городе или градообразующий гигант, важно чтобы наша солидарность объединила все сферы труда, тогда и победим.

Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»