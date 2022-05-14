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В Беларуси ввели новый сбор

  • 14.05.2022, 20:08
  • 4,446
В Беларуси ввели новый сбор

Что на этот раз придумали лукашисты?

В Беларуси ввели сбор с продажи сырой отечественной нефти на внутреннем рынке. Это предусмотрено указом Лукашенко, пишет zerkalo.io.

Указом «О сборе за реализацию нефти» в Беларуси ввели плату сбора отечественную сырую нефть, реализованную как на экспорт, так и на внутреннем рынке. Ранее подобные меры применялись только в отношении экспорта нефти и нефтепродуктов.

Платить сбор будут организации, которые добывают и реализуют сырую нефть, добытую в Беларуси.

Указ распространяется на отношения, возникшие с 1 декабря прошлого года.

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