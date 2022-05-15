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Латвия запретила железнодорожный транзит военных грузов из Беларуси

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  • 15.05.2022, 13:16
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Латвия запретила железнодорожный транзит военных грузов из Беларуси

Соглашение между странами было заключено еще в 1994 году.

Латвия запретила прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Беларуси в третьи страны через порты своей страны.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Министерство сообщения Латвии.

"С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, позволяющее прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соглашение о прямой перевозке белорусских военных грузов по решению правительства было принято 25 января 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Евросоюз.

"Латвия вступила в ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004 года стала членом НАТО, а потому связана правовыми нормами этих международных организаций и соглашение с Беларусью соответствует этим правилам. Впрочем, госуправление Латвии в целом пересматривает двусторонние отношения с РФ и Беларусью в контексте войны России в Украине", - отмечается в заявлении.

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