Что гораздо сильнее всех тюрем, спецслужб и судов 15.05.2022, 19:43

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Игорь Ильяш и Екатерина Андреева

Ночь темнее всего перед рассветом.

Политический обозреватель Игорь Ильяш публикует трогательный пост в «Фейсбуке». Сегодня его жена, политзаключенная журналистка Катя Андреева, 18 месяцев как за решеткой.

– Сегодня ровно 18 месяцев со дня ареста Кати. И чуть более трех месяцев с момента появления нового, «сталинистского» дела по статье «измена государству». Наверное, никто из нас полтора года назад не думал, что весной 2022-го мы окажемся в той ситуации, в которой сейчас находимся.

Наверное, при всем нашем реализме (в чем мы могли дать фору многим) мы не предполагали, что столкнемся не просто с абсолютным злом, но еще и настолько ненасытным и живучим. Злом, которое сделает реальностью XXI века худшие проявления века XX.

Но все это не отменяет главного: мир, который мы с Катей создали в наших отношениях, гораздо сильнее всех тюрем, спецслужб и судов. Наша любовь крепче диктатуры. Сильнее тоталитарного безумия и войны. Она обязательно переживет эту цивилизационную ошибку.

«Ночь темнее всего перед рассветом. И этот рассвет мы встретим вместе», – сказал я однажды Кате и не перестаю эти слова повторять.

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