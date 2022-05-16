Почему ЕАЭС не сможет компенсировать потери от санкций 2 16.05.2022, 12:24

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Говорить о успехе экономической интеграции стран союза еще рано.

Хоть основные цели союза — это формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, но между странами существует много барьеров и ограничений. Члены ЕАЭС не спешат избавляться от них, к тому же вводят еще и новые препятствия.

Из исследования, подготовленного специалистами НИУ ВШЭ и экспертами из стран «пятерки», «Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли-2022» следует, что говорить о полноценном успехе экономической интеграции стран союза и его самодостаточности для удовлетворения внутренних торговых потребностей еще рано.

Наращивание торгового сотрудничества носит скорее количественный, а не качественный характер, отмечают авторы исследования. Постепенное формирование цепочек добавленной стоимости фиксируется, но пока этот процесс ориентирован на взаимодействие стран-участниц ЕАЭС между собой, а не с третьими странами.

Ранее доля взаимной торговли в общем товарообороте «пятерки» оценивалась максимум в 15%, что недостаточно для обеспечения стабильности внутреннего рынка, а в похожих интеграционных объединениях — более 40%. Возможности для более плотного торгового взаимодействия авторы исследования видят, но при условии диверсификации торговой структуры и преодоления имеющихся торговых барьеров. Сейчас в реестре таких препятствий 15 барьеров и 36 ограничений — на уровне межправсовета ЕАЭС звучали заявления, что работа по их снятию порой несет формальный характер.

Об успешности экономической интеграции не свидетельствует и динамика взаимных инвестиций — их общий накопленный объем в 2015–2021 годах снизился на 1,4% — с 17,05 млрд долларов до 16,8 млрд долларов.

Довольно заметное снижение пришлось на 2021 год — на 8,8% по сравнению с 2020-м. Прямые взаимные инвестиции за время существования ЕАЭС в основном росли, но практически весь их объем обеспечен вложениями из России, инвестиционный интерес остальных участников объединения за это время не вырос.

В целом вывод транспортных, финансовых услуг, услуг в сферах естественных монополий и энергетики из общего режима функционирования единого рынка услуг является существенным ограничением для интеграции стран ЕАЭС. Именно эти сферы могут способствовать глубокой интеграции экономик ЕАЭС, констатируют эксперты.

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