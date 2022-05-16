В белорусских аптеках и больницах перебои с импортными лекарствами 3 16.05.2022, 14:21

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Белорусы ищут их за границей.

Из-за действий Лукашенко от белорусского рынка отказываются мировые фармацевтические бренды, из-за чего в аптеках Беларуси все сильнее ощущается нехватка импортных препаратов. Первыми в дефиците оказались лекарства для щитовидной железы и для лечения сахарного диабета. Нехватку на себе ощутили и страдающие остеопорозом, передает «Настоящее время».

Минчанка Людмила долго искала для подруги по столичным аптекам швейцарский препарат «Бонвива». Это инъекция, которую делают пациентам с остеопорозом костей раз в три месяца. В итоге смогла найти лекарство только в соседней Польше.

- Поляки отпускают по нашему рецепту. Ну, сложно, конечно. Побеспокоили всех знакомых, чтобы найти этот препарат. Сейчас предпринимаем действия, как его оттуда заполучить. В Беларуси с этим вопросом сложно, – рассказывает Людмила.

Не лучше ситуация и с немецким препаратом гормонов щитовидной железы «Эутироксом». Когда он снова появится в продаже, в аптеках не знают и в лучшем случае предлагают записаться в очередь.

Дефицит коснулся не только белорусских аптек, но и больниц. По словам реаниматолога Ростислава Савицкого, у него на работе заканчиваются жизненно важные импортные медикаменты. Особенно трудно с лекарствами, которые раньше закупались в Украине. "У нас остаются только российские рынки, которые в полном объеме не могут восполнить все дефициты. Есть восполнение анальгетиками российского производства, но в плане атропина у нас большая проблема. Его мало в больнице. В перспективе мы не видим, чтобы были большие поставки", – говорит врач-реаниматолог Ростислав Савицкий.

Белорусские чиновники дефицита иностранных лекарств стараются не замечать и параллельно настоятельно советуют переходить на отечественные аналоги. По словам замминистра здравоохранения Дмитрия Чередниченко, всему "критическому импорту есть замена". Аналогичным образом на дефицит импортных препаратов реагируют и чиновники в России:

Белорусы, годами принимающие иностранные лекарства, признались, что пробовали переходить на отечественное, но быстро отказались от этой идеи. В основном жалуются на низкую эффективность. Единственный выход, который остается сейчас белорусам, – искать дефицитные лекарства за границей: в Польше и странах Балтии.

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