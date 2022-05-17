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Сегодня российский военный спутник неконтролируемо рухнет на Землю

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  • 17.05.2022, 10:13
  • 6,528
Сегодня российский военный спутник неконтролируемо рухнет на Землю

На корпус запущенной 29 апреля ракеты было нанесено изображение буквы Z.

Запущенный на орбиту в испытательном полете ракеты Ангара-1.2 военный спутник "Космос-2555" страны-оккупанта России "не совершил никаких орбитальных маневров" и "неконтролируемо войдет в атмосферу во вторник", то есть 17 мая.

Об этом пишет в Twitter известный любитель космоса Джонатан Макдауэлл, ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, передает liga.net.

Макдауэлл отметил, что окно неопределенности на момент публикации его поста составляет "плюс-минус 9 часов", поэтому никто не знает, где точно упадет "Космос-2555".

Он уточнил, что голубые линии на графике показывают высоты апогея/перигея.

"Считается, что он имеет массу менее тонны, так что не о чем беспокоиться: он почти полностью сгорит", – успокоил астроном.

Ученый задается вопросом: был ли это просто макет спутника, а не действующий аппарат? В комментариях подписчики иронизируют, что в случае его падения "будет объявлено, что это был макет".

На корпус запущенной 29 апреля ракеты было нанесено изображение буквы Z – главный символ российской полномасштабной агрессивной войны против Украины.

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