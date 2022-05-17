Пощечина Путину 2 17.05.2022, 11:22

5,526

Кремль получил еще 1300 км границы с НАТО.

Швеция и Финляндия официально объявили о намерении подать заявку на членство в НАТО. Главный мотив – российская агрессия против Украины. В результате вместо "перераспределения мира" российский диктатор Владимир Путин получит еще более 1200 километров границы с альянсом и его полное доминирование в Балтийском море.

Как Россия реагирует на расширение альянса, пытается реанимировать ОДКБ (спойлер – провально) и как Украина может воспользоваться опытом скандинавских стран и приблизиться к членству в НАТО, – разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 15 мая политическое руководство Финляндии и Швеции официально объявило о намерении подать заявку на вступление в НАТО. Решение должны поддержать парламенты в ближайшие дни. Проблем с этим не должно быть, ведь в Швеции за вступление в НАТО выступила правящая Социал-демократическая партия, которая до этого была оплотом идеи нейтралитета.

СПРАВКА. Швеция принципиально не вступала в военные союзы более 200 лет, а Финляндия сохраняет нейтралитет со Второй мировой войны. Если в Швеции были постоянные дискуссии по поводу членства в альянсе, то Финляндия заигрывала с СССР в обмен на экономические преференции (речь о так называемой финляндизации), говорит LIGA.net Павел Климкин, экс-министр иностранных дел (2014-2019). Но полномасштабная агрессия России против Украины вынудила страны пересмотреть свои позиции.

Точно так же проблем не должно быть с обретением членства. "Если они решат подать заявку, это будет историческим моментом, – заявил 15 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг. – Их членство в НАТО укрепит нашу общую безопасность, продемонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми и что агрессия не пройдет".

Пока 30 стран-членов альянса будут рассматривать заявки, Швеция и Финляндия получат гарантии безопасности от США и Великобритании.

Практически для обеих стран изменится не так много: и Швеция, и Финляндия стали официальными партнерами НАТО в 1994 году, тесно взаимодействуют с армиями альянса, а с точки зрения операционной совместимости давно интегрированы в НАТО. Главное изменение – это пятая статья Североатлантического договора, рассматривающая нападение на одно государство альянса как нападение на все. Теперь это будет касаться двух новых стран.

Для НАТО это также очевидный выигрыш, говорит LIGA.net Алина Фролова, заместительница министра обороны (2019-2020) и заместительница председателя правления Центра оборонных стратегий. "Больший контроль над регионом дает НАТО больше возможностей не допустить войну на собственной территории. Укрепляется региональная безопасность", — считает она.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Намерения шведов и финнов ожидаемо вызвали недовольство Путина и его окружения. МИД РФ угрожает Финляндии ответить "шагами военно-технического характера". А для руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина это стало очередным поводом упомянуть о возможности ядерного удара.

13 мая Путин обсудил с Совбезом потенциальные "угрозы безопасности" РФ из-за решений Финляндии и Швеции, а на следующий день Россия объявила о прекращении подачи электроэнергии в Финляндию.

Путин также вспомнил о своей "альтернативе" НАТО и собрал 16 мая в Кремле лидеров стран ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности). Кроме России, туда входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Климкин убежден, что Путин созвал ОДКБ именно из-за Финляндии и Швеции. "Путин видит, что НАТО становится сильнее. Швеция и Финляндия – это немалый оборонный потенциал. У НАТО будет длинная граница с Россией. Это пощечина, – говорит дипломат в комментарии LIGA.net. – Поэтому он и созывает ОДКБ по принципу "стенка на стенку" , "альянс на альянс".

Путин заявил на заседании ОДКБ, что вступление этих двух стран в НАТО не угрожает России. Но расширение военной инфраструктуры НАТО на их территории "вызовет ответную реакцию РФ". Какой она будет – не уточнил.

Встреча ОДКБ окончилась позорно. Вопрос использования сил ОДКБ в Украине не поднимался, а премьер-министр Армении Никол Пашинян прямо на заседании публично раскритиковал российский военный блок за бездействие во время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Более того, никто, кроме Лукашенко и Путина, не затрагивал вопрос войны с Украиной. Встреча показала тщетность попыток надуть мифический статус ОДКБ, который нужно сравнивать не с НАТО, а с СНГ, – говорит LIGA.net содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

По словам Климкина, присоединение Финляндии и Швеции к НАТО коренным образом меняет ситуацию в Балтийском море.

"НАТО будет контролировать Балтику, и ничего Путин не сделает", – считает Климкин.

Но для Путина более критичным является арктическое направление. Финляндия и Швеция – серьезные игроки в области арктической безопасности.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет означать стратегическое поражение России и крах геополитики Путина, говорит LIGA.net глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (СН).

"Вместо перераспределения мира, изменения мирового порядка и отстранения НАТО на границы 1997 года РФ получит еще более 1200 километров границы с альянсом и его полное доминирование в Балтийском море", — добавляет нардеп.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Вероятно, решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО будет принято на саммите альянса в Мадриде 29-30 июня. Хотя это может произойти быстрее. От подачи заявок до подписания протоколов о вступлении может пройти две недели, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на представителя НАТО.

Преградой для шведов и финнов может стать Турция. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что в Турции "не может быть положительного взгляда на этот вопрос", ведь Швеция и Финляндия приютили "террористов".

СПРАВКА. Под "террористами" Эрдоган понимает активистов Рабочей партии Курдистана (РПК) – курдской политической организации левого толка, которая действует в подполье. В Турции РПК считается террористической организацией. В Финляндии и Швеции есть курдская диаспора, а в Швеции даже депутаты курдского происхождения.

Климкин убежден, что Эрдоган не блокирует членство Финляндии и Швеции, а хочет воспользоваться моментом и решить вопрос с поддержкой курдов. Министерство иностранных дел Турции составило список требований, которые она считает необходимыми для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Главное из них – отказ от поддержки РПК и связанных с ней отрядов народной самообороны (YPG, входят в состав альянса "Демократические силы Сирии", основным оппонентом которых является Турция).

Главы МИД Швеции и Финляндии объявили о намерении посетить Анкару для консультаций с турецким коллегой. Эрдоган советует скандинавским дипломатам "не утруждать себя поездками", ведь изменение позиции Турции "невозможно".

"Я убежден, что спор между Турцией и Швецией с Финляндией будет быстро решен, – считает Чернев. – Вступление Швеции и Финляндии в НАТО является неотвратимым, равно как и геополитическое поражение России в борьбе с коллективным Западом".

Поэтому Путин стремится вернуться в 23 февраля, момент статус-кво, и начать переговоры, на которые он толкал Запад, говорит Климкин. "Путину нужно максимально поднять ставки, чтобы начать переговоры с позиции силы", – добавляет он.

Для этого Россия будет следовать любимому варианту – провокациям, отмечает Пашков. "Это будет очередной зондаж красных линий, на что может пойти НАТО в противостоянии с РФ. Не думаю, что будет прямая вооруженная агрессия или ядерный удар по Финляндии. Но начнется политический, силовой и финансовый прессинг", — считает эксперт.

Фролова говорит, что у Путина нет шансов из-за провокации против Финляндии и Швеции выторговать лучшие позиции. "Он перешел границу, на фоне которой любая провокация меркнет. Он может угрожать исключительно использованием тактического ядерного оружия. А увеличение количества провокаций будет поведением обиженного мальчика, которому не дали то, что он хочет", – объясняет она.

Решение Финляндии и Швеции дает Украине серьезное окно возможностей для вступления в НАТО, считает Фролова. "Во-первых, мы сейчас воюем по методологии современной войны, которую исповедует НАТО. Это сохранение человеческих ресурсов и тактические операционные подходы. Это все, чему нас обучали иностранные инструкторы, – перечисляет эксперт. – Во-вторых, мы перешли на совместимость по вооружению. И мы уже не вернемся назад".

По ее мнению, главной причиной, почему Украину не принимали в НАТО, были угрозы России агрессивным поведением. "Но она и так себя агрессивно ведет. То есть главная преграда была снята самими россиянами", – говорит Фролова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».