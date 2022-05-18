В Бобруйске «соцработники» украли у пенсионерки 20 тысяч долларов 2 18.05.2022, 14:40

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Это были все ее сбережения.

Следственный комитет расследует уголовное дело о краже в особо крупном размере. «Соцработники» украли у пенсионерки в Бобруйске 20 тысяч долларов. Подозреваемых нашли, деньги тоже, сообщает пресс-служба ведомства.

12 мая в милицию обратилась жительница Бобруйска. Она рассказала, что отлучилась по делам, а в этот момент к ней домой пришли две женщины, которые представились социальными работниками. Их впустила ее 73-летняя сестра, у которой было плохое зрение.

«После их ухода вернувшаяся хозяйка обнаружила пропажу всех своих сбережений, которые она долгое время собирала на покупку квартиры», — говорится в сообщении СК.

Подозреваемых установили — ими оказались две женщины 50 и 60 лет. Их задержали в Слуцке, там же нашли и похищенные деньги, порядка 20 тысяч долларов, которые изъяли и вернули законной владелице.

«Фигурантки уголовного дела рассказали все подробности и обстоятельства совершенного преступления», — добавили в ведомстве.

Их действия квалифицированы по ч.4 ст. 205 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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