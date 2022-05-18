Что происходит с экономикой РФ из-за войны и санкций Сергей Фурса

18.05.2022, 20:45

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Сергей Фурса

Похоже, что все действительно идет у Путина по плану.

Выдача ипотечных кредитов в России в апреле уменьшилась в 4 раза. Россияне возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции.

«Совпадение»?

К слову, до этого в лидерах покупателей жилья в Турции были граждане Ирана и Ирака. Хорошая компания. Перспективная.

И да, санкции работают очень постепенно, но они работают. Не так быстро как бы нам хотелось. Но слишком быстро для россиян. И, главное, это уже необратимый тренд, который нельзя развернуть в один день.

Да, друзья Путина могут сдерживать введение новых санкций. Да, Орбан пока блокирует нефтяное эмбарго. Торгуется, словно Эрдоган на турецком базаре. Но это сдерживание, которое позволяет выиграть определенное время. Но даже несмотря на это, россияне уже продают гораздо меньше нефти, и по цене, что гораздо ниже рыночной. По оценкам российских аналитиков, Россия недополучает 40% от потенциальных нефтяных доходов за счет цены (привет скидки для Индии) и сокращения добычи нефти (привет работникам нефтяной отрасли, которые остаются без работы).

И вот уже происходит чудо. В апреле в России — дефицит бюджета. Невероятно как для России. И невероятно как для текущих цен на энергоносители. Невероятно, но это факт, и об этом говорят сами российские чиновники.

И да, в большинстве стран мира есть дефицит бюджета. Но большинство стран мира финансирует его посредством заимствований. И вот — сюрприз. Россия не может брать взаймы на мировом рынке. Теоретически может дать взаймы Китай, но пока не очень хочет, а если и даст, то потребует продать русскую душу. Хотя нет, душа ему не нужна, просто сделает Россию своим сырьевым придатком. Или уже делает, если посмотреть на динамику и номенклатуру торговли Китая и России.

Более того. Похоже, американцы закроют с 25 мая лазейку, позволявшую России платить по своим долгам и не попадать в дефолт. Если сообщения американской печати правдивы, то дефолт уже становится неотвратимым где-то в июне. Следовательно, Россия еще долго не сможет выходить на рынок заимствований, даже если война будет завершена.

Да, есть резервы. Но сюрприз, половина их заморожена. Половина из незамороженной части — в золоте, которое санкции делают токсичным, и его можно использовать только на коронки, ведь современные стоматологические технологии уже не доступны. А остальные снижаются и уже потеряны с начала войны $50 млрд. Не говоря уже о том, что все остальные сохраняются в китайских юанях, курс которого по отношению к доллару снижается.

Так что, похоже, все действительно идет у Путина по плану. Как говорит его пресс-секретарь Дмитрий Песков — Путин знает, куда он ведет страну.

Сергей Фурса, Facebook

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