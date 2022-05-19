Оккупанты безуспешно пытаются вести наступление на Донбассе: сводка Генштаба ВСУ 19.05.2022, 8:15

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Что происходит на основных направлениях боев утром 19 мая.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 85-х суток противостояния полномасштабному вторжению РФ. Враг не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредотачивает на Донецком направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины.

На Северском направлении подразделения противника продолжают оборудование дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Из артиллерии и минометов враг совершил обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, нанес ракетный удар по населенному пункту Десна. Продолжает попытки ведения воздушной разведки при помощи БпЛА на указанном направлении.

На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредоточивались на удержании занятых рубежей, проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций. Отмечается задействование противником диверсионно-разведывательных групп.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. При поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Великая Камышеваха, успеха не имеет, на отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении противник осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Катериновка, Новомихайловка и Орехово.

На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление и осуществляли штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка, успеха не имели.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия с целью улучшения тактического положения. Пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое-4, успеха не имел.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Юрьевка, понес потери и отступил. По результатам штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское успеха не имел.

На Кураховском направлении враг безуспешно вел наступление в районе населенного пункта Новомихайловка.

На Новопавловском и запорожском направлениях активных боевых действий не проводил. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов поражал инфраструктуру и мирные жилища в районах населенных пунктов Гуляйпольськое, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе.

По имеющейся информации, в районе населенного пункта Александровка, с целью пополнения потерь 107 стрелкового батальона, которые составили более 50%, прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих, которые ранее были задействованы на Харьковском направлении.

На Южнобугском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей. Враг осуществлял обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка.

На Бессарабском направлении существенных изменений не зафиксировано.

За отсутствием мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений.

За предыдущие сутки подразделения зенитных ракетных войск уничтожили 1 самолет и крылатую ракету. Ударная авиация Воздушных Сил уничтожила около 20 бронированных машин, боеприпасы и личный состав.

На Донецком и Луганском направлениях за прошедшие сутки отбито 16 атак врага, уничтожено 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей противника.

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