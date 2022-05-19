«Ваш груз 200 ждет»: Украинская железная дорога предложила РФ забрать сотни тел российских солдат

«Ваш груз 200 ждет»: Украинская железная дорога предложила РФ забрать сотни тел российских солдат2
- 19.05.2022, 14:54
- 5,114
Они уже три месяца хранятся в рефрижераторных вагонах.
Украинская железная дорога («Укрзализныця») заявила, что уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах и готова передать их РФ.
«Укрзализныця» в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам», — говорится в сообщении.
Компания также обратилась к россиянам.
«Мы знаем, что вы это читаете. Ваш груз 200 ждет», — говорится в сообщении.