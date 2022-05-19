«Ваш груз 200 ждет»: Украинская железная дорога предложила РФ забрать сотни тел российских солдат 2 19.05.2022, 14:54

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Они уже три месяца хранятся в рефрижераторных вагонах.

Украинская железная дорога («Укрзализныця») заявила, что уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах и готова передать их РФ.

«Укрзализныця» в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам», — говорится в сообщении.

Компания также обратилась к россиянам.

«Мы знаем, что вы это читаете. Ваш груз 200 ждет», — говорится в сообщении.

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