Байден призвал Сенат как можно быстрее проголосовать за вступление Швеции и Финляндии в НАТО 2 19.05.2022, 19:09

В США по меньшей мере две трети Сената должны проголосовать за одобрение новых членов НАТО.

Белый дом передаст в Конгресс США отчеты о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Президент Джо Байден призвал Сенат как можно быстрее принять решение.

Об этом сообщает CNN.

"Сегодня моя администрация подает Конгрессу Соединенных Штатов доклады о вступлении обеих стран в НАТО, чтобы Сенат мог эффективно и быстро перейти к консультированию и согласованию договора", - заявил Байден.

Он обратился к руководству Сената с просьбой как можно быстрее перейти к обсуждению данного вопроса и рассмотреть перспективу новых кандидатов на вступление в НАТО.

Стоит отметить, что в США по меньшей мере две трети Сената должны проголосовать за одобрение новых членов НАТО. Кроме того, законодательные органы всех стран-участниц Альянса должны утвердить кандидатов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».