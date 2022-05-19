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Байден призвал Сенат как можно быстрее проголосовать за вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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  • 19.05.2022, 19:09
Байден призвал Сенат как можно быстрее проголосовать за вступление Швеции и Финляндии в НАТО

В США по меньшей мере две трети Сената должны проголосовать за одобрение новых членов НАТО.

Белый дом передаст в Конгресс США отчеты о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Президент Джо Байден призвал Сенат как можно быстрее принять решение.

Об этом сообщает CNN.

"Сегодня моя администрация подает Конгрессу Соединенных Штатов доклады о вступлении обеих стран в НАТО, чтобы Сенат мог эффективно и быстро перейти к консультированию и согласованию договора", - заявил Байден.

Он обратился к руководству Сената с просьбой как можно быстрее перейти к обсуждению данного вопроса и рассмотреть перспективу новых кандидатов на вступление в НАТО.

Стоит отметить, что в США по меньшей мере две трети Сената должны проголосовать за одобрение новых членов НАТО. Кроме того, законодательные органы всех стран-участниц Альянса должны утвердить кандидатов.

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