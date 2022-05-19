Крупнейший ламповый завод Беларуси два года в глубоком минусе 8 19.05.2022, 21:47

5,824

Сокращения и убытки.

Брестский электроламповый завод все глубже уходит в убытки. В 2021 году его чистый убыток составил 4,4 млн рублей, а число сотрудников сократилось почти на треть, пишет Office Life.

В отчете за 2021 год указано, что чистый убыток Брестского электролампового завода (БЭЛЗ) равен примерно 4,4 млн рублей (в 2020-м — минус 2,5 млн). Непокрытый убыток в целом превысил 51 млн рублей. Также из отчета следует, что коллектив уменьшился с 447 до 300 человек, то есть почти на треть.

БЭЛЗ — единственный производитель ламп накаливания в Беларуси и один из ведущих в ЕАЭС. Кроме того, предприятие освоило выпуск свыше 300 видов ламп, в том числе светодиодных, зеркальных, коммутаторных, газоразрядных и и др. Завод существует более 50 лет. Производство электрических ламп общего назначения дает ему 67,5% выручки, а телевизоров и мониторов — 27,3%. Предприятие входит в госхолдинг «Горизонт», хотя формально госдоля в компании составляет лишь 4,4%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».