Российские войска с большими потерями отбросили от Северодонецка: сводка Генштаба ВСУ 20.05.2022, 8:19

Что происходит на главных участках фронта 20 мая.

На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в направлении Северодонецка. Но после ряда неуспешных атак были вынуждены отступить.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

На Северском направлении противник проводит инженерное оборудование позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области. Совершил обстрелы из артиллерии и минометов населенных пунктов Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вирки Сумской области и Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении враг пытается удерживать занятые рубежи: проводит конратаки, чтобы восстановить утраченные позиции. Ведет усиленную воздушную разведку с применением БпЛА.

Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терновая и Веселое. Кроме того вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.

На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Долгенькое, Большая Камышеваха и Долина.

На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения. Наносил огневого поражения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии соприкосновения.

На Лиманском направлении противник осуществляет периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дубрава и Закитное.

На Северодонецком направлении враг вел штурм в направлении Северодонецка, успеха не имел, понес потери и вынужден отступить. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии и минометов, оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений неподалеку Владимировки и Васильевки. Российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.

На Авдеевском направлении противник, при поддержке артиллерии, вел штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Понес потери и отступил.

На Кураховском направлении враг осуществлял массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе и из реактивных систем залпового огня. Вел наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имел.

На Новопавловском и запорожском направлениях огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

На Южнобугском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и построение второй линии обороны.

Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий с целью улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отражено 14 атак врага, уничтожено 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10".

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