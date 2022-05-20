Украинский спецназ уничтожил позицию российских оккупантов вместе с боекомплектом 20.05.2022, 14:16

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Удар был нанесен из ПТРК.

Украинские военные уничтожили позицию российских оккупантов, где те разместили боекомплект к своим противотанковым ракетным комплексам. Удар был нанесен из отечественного ПТРК.

Точную работу выполнили операторы Сил специальных операции ВСУ. Кадры ликвидации рашистов опубликованы на Facebook-странице Командование ССО.

"В дуэли "птуристов" одержали победу операторы ССО Украины", - прокомментировали военные.

Они уточнили, что на одном из участков фронта наши воины увидели, как русские подвезли боекомплект для своих ПТРК. Быстро оценив ситуацию, операторы ССО без проволочек атаковали первыми.

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