Украинский спецназ уничтожил позицию российских оккупантов вместе с боекомплектом
- 20.05.2022, 14:16
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Удар был нанесен из ПТРК.
Украинские военные уничтожили позицию российских оккупантов, где те разместили боекомплект к своим противотанковым ракетным комплексам. Удар был нанесен из отечественного ПТРК.
Точную работу выполнили операторы Сил специальных операции ВСУ. Кадры ликвидации рашистов опубликованы на Facebook-странице Командование ССО.
"В дуэли "птуристов" одержали победу операторы ССО Украины", - прокомментировали военные.
Они уточнили, что на одном из участков фронта наши воины увидели, как русские подвезли боекомплект для своих ПТРК. Быстро оценив ситуацию, операторы ССО без проволочек атаковали первыми.