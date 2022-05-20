Российские контрактники не получают экипировку, а краденое продается в интернете 8 20.05.2022, 14:55

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Их вынуждают покупать даже аптечки.

Отправляющиеся на войну в Украину российские контрактники не обеспечиваются экипировкой, а обмундирование из частей можно купить в интернете. Об этом, ссылаясь на источники в армии, 19 мая сообщает The Moscow Times.

Издание пишет, что военным РФ приходится покупать все – от обуви и аптечек до бронежилетов. Один из солдат Росгвардии, подписавший контракт, рассказал, что зарабатывал на "гражданке" 75 тыс. руб., а экипировка, по его подсчетам, обойдется минимум в 200 тыс. руб.

"Все приходится покупать самим, за свои деньги. Я даже не говорю про современные бронежилеты и каски, у нас нет теплых вещей, нет сухпайков. Да и вся техника, на которой мы воюем в Украине, — в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает", — жалуется еще один источник в армии.

В разговоре с The Moscow Times консультанты российских онлайн-магазинов рассказали, что в среднем продажи увеличились в два раза и они едва успевают готовить заказы к отправке.

На портале частных объявлений "Авито" продажи тоже выросли. Один из продавцов, Илья, утверждает, что у него налажены поставки из нескольких воинских частей напрямую и он может под заказ найти покупателю любой комплект.

"Есть свои люди в воинских частях Ленинградской области, в Подмосковье, Рязани. У них все лицензионное, одобренное минобороны. Они брак какой-то нашли — и броник списали, а мы его продали с небольшой скидкой. Не выбрасывать же", – отметил продавец.

Собеседники The Moscow Times среди российских солдат рассказали, что их вынуждают покупать даже аптечки. "В тех, которые выдают, есть бинт, йод и жгут. Заранее предупреждают, что при ранении это не поможет", – цитирует их газета.

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