«Борьба тараканов в банке будет крайне захватывающей» 6 20.05.2022, 16:30

6,088

Уже ничто не может продлить время существования режима Лукашенко.

Новая «победа» российской дипломатии и дипломатии хунты заключается в том, что ООН обсуждает, как не допустить мирового голода из-за агрессии против Украины, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Война заблокировала порты для вывоза зерна. В целях недопущения коллапса в странах Африки, мировое сообщество готово рассматривать различные варианты сделок с Россией и белорусской хунтой. Например, ослабить санкции на вывоз калия взамен на безопасный транзит зерна через литовские порты.

Особая пикантность ситуации заключается в том, что все прекрасно понимают, по чьей вине сложилась ситуация возможного продовольственного кризиса, но пытаются решить сиюминутную задачу. В Минске эта идея крайне пришлась ко двору и тешит самолюбие, что опять удастся выкрутиться, а потом все как-нибудь рассосется.

Оживились и гонцы хунты в Литве, которые рассказывают о том, что это хороший шанс для инфраструктуры минимизировать убытки на абсолютно официальных основаниях.

Такой компромисс, однако, не всем по душе. США в рамках деблокирования портов Украины готовы передать ей более мощное вооружение. Румыния и Польша ищут внутренние резервы для организации альтернативного транзита. На перспективу рассматривается возможность перестройки железных дорог Украины на европейский стандарт, чтобы окончательно решить проблему с транзитом продовольствия.

Исходя из имеющейся у нас информации, шансы на временный компромисс ниже, чем на долгосрочное решение в объезд территории хунты. А вот ответить за то, что не только в регионе кризис спровоцировали, а также на других континентах, Кремлю и синепалому еще придется отвечать.

Отдельно заметим, что попытка Минска снова обвести вокруг пальца Кремль явно будет замечена в Москве. Но тут как раз ничего удивительного нет: чем ближе к развалу эти преступные режимы, тем быстрее они готовы будут предавать друг друга в надежде, что это продлит из существование.

Правильный ответ – не продлит. Но борьба тараканов в банке будет крайне захватывающей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».